Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив шосту сесію парламенту IX скликання.

"Сьогодні ми завершили останнє пленарне засідання шостої сесії", - сказав Стефанчук на пленарному засіданні в п'ятницю.

Він нагадав, що сьома сесія відкривається наступного тижня.

"Чергова сьома сесія Верховної Ради IX скликання розпочне свою роботу у вівторок, 1 лютого 2022 року, о 10:00", - сказав спікер.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала частину засідань на пленарному тижні з 1 до 4 лютого з огляду на зростання захворюваності народних депутатів та працівників апарату парламенту COVID-19.

Згідно з ухваленою постановою, сьома сесія відкриється 1 лютого, і цього самого дня відбудеться пленарне засідання. 2-4 лютого та 7-11 лютого народні депутати працюють у комітетах.