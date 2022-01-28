У Києві вважають надуманим твердження Сіярто про політику порушення прав нацменшин в Україні

Твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про наявність в Україні політики порушення прав національних меншин - це надумані та заполітизовані міркування, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про наявність в Україні політики порушення прав національних меншин. Це надумані та заполітизовані судження", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він наголосив, що, навпаки, в Україні втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот.

"Жодних загроз для їх національної самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічну та національну різноманітність українського суспільства", - пояснив Ніколенко.

Він додав, що більше того, протягом останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу у питанні національних спільнот, зокрема угорської, через відвертий та конструктивний діалог з Угорщиною на різних рівнях. Спікер нагадав, що з ініціативи української сторони у лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна та результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Тільки разом ми можемо зміцнити безпеку у регіоні Центральної Європи", - заявив Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що якщо українці не відступлять від політики порушення прав угорської меншини, "це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, зокрема у разі конфлікту".