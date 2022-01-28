Політика

12:58 28.01.2022

У Києві вважають надуманим твердження Сіярто про політику порушення прав нацменшин в Україні

2 хв читати
У Києві вважають надуманим твердження Сіярто про політику порушення прав нацменшин в Україні

Твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про наявність в Україні політики порушення прав національних меншин - це надумані та заполітизовані міркування, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про наявність в Україні політики порушення прав національних меншин. Це надумані та заполітизовані судження", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він наголосив, що, навпаки, в Україні втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот.

"Жодних загроз для їх національної самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічну та національну різноманітність українського суспільства", - пояснив Ніколенко.

Він додав, що більше того, протягом останніх років українська влада демонструє максимальну відкритість до діалогу у питанні національних спільнот, зокрема угорської, через відвертий та конструктивний діалог з Угорщиною на різних рівнях. Спікер нагадав, що з ініціативи української сторони у лютому 2021 року було створено спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна та результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Тільки разом ми можемо зміцнити безпеку у регіоні Центральної Європи", - заявив Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що якщо українці не відступлять від політики порушення прав угорської меншини, "це серйозно обмежить можливості уряду Угорщини надавати будь-яку підтримку Україні, зокрема у разі конфлікту".

Теги: #мзс #ніколенко #сіярто #угорщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 28.01.2022
Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

Кулеба назвав хибними повідомлення у ЗМІ про конфлікт, який стався під час розмови Байдена та Зеленського

09:53 28.01.2022
Прем'єр Угорщини заявив про плани консультацій із НАТО та ЄС щодо безпеки перед зустріччю з Путіним - ЗМІ

Прем'єр Угорщини заявив про плани консультацій із НАТО та ЄС щодо безпеки перед зустріччю з Путіним - ЗМІ

07:14 28.01.2022
У МЗС України відреагували на рішення музеїв Криму щодо "скіфського золота"

У МЗС України відреагували на рішення музеїв Криму щодо "скіфського золота"

19:37 27.01.2022
Лейбористи та екологи критикують главу МЗС Великої Британії за спецрейс до Австралії

Лейбористи та екологи критикують главу МЗС Великої Британії за спецрейс до Австралії

19:28 27.01.2022
Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

08:09 27.01.2022
МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

08:00 27.01.2022
Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю ризики від вторгнення Росії в Україну

Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю ризики від вторгнення Росії в Україну

19:56 25.01.2022
Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

19:10 25.01.2022
Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

07:22 25.01.2022
Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

Диппредставництва США, Німеччини, Австралії та Великої Британії заявили про від'їзд членів сімей дипломатів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

Президент Єврокомісії: В ЄС обговорюють усі можливі санкції для РФ, включно з відключенням від SWIFT та зупинкою "Північного потоку-2", якщо РФ нападе на Україну

ОСТАННЄ

Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Москва вживатиме заходів у відповідь, якщо домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки не вдасться, знову заявляє Лавров

Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

США "так чи так" доб'ються зупинення "Північного потоку-2" в разі нападу РФ на Україну - Нуланд

Президент Єврокомісії: В ЄС обговорюють усі можливі санкції для РФ, включно з відключенням від SWIFT та зупинкою "Північного потоку-2", якщо РФ нападе на Україну

США продовжують закликати американців покинути Україну

Кличко щодо рішення уряду про звільнення трьох голів райадміністрацій Києва: Місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА