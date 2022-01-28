Москва вживатиме заходів у відповідь, якщо домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки не вдасться, знову заявляє Лавров

Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо не вдасться домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки, заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Якщо наші спроби домовитися про взаємоприйнятні принципи гарантування безпеки в Європі не дадуть результату, тоді ми вживатимемо заходів у відповідь", - сказав він в інтерв'ю російським радіостанціям.

"Наразі триває міжвідомче опрацювання отриманих відповідей від США та натовців. На тлі паперу, який надіслали з НАТО, американська відповідь є чи не зразком дипломатичних пристойностей", - сказав Лавров, зазначивши, що відповідь від НАТО "ідеологізована, дихає винятковістю Північноатлантичного альянсу, його особливої місії, його особливого призначення".

За словами Лаврова, відповіді США на російські пропозиції щодо гарантій безпеки "наводять тінь на тин", але в них є теми, які можна обговорювати, такі як ракети середньої та малої дальності й заходи верифікації. США готові обговорювати відведення навчань подалі від кордону з обох боків, узгодження граничної дистанції для зближення бойових літаків та кораблів.

Лавров також заявив, що у п'ятницю спрямує своїм колегам в ОБСЄ офіційний запит щодо виконання домовленостей із неподільності безпеки.