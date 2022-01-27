Політика

21:35 27.01.2022

США продовжують закликати американців покинути Україну

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США продовжують закликати американців покинути Україну

США, як і раніше, вважають за потрібне закликати американців покинути територію України, заявила в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми продовжуємо закликати американських громадян, які зараз в Україні, покинути Україну", - сказала Псакі на брифінгу.

Вона зазначила, що "вторгнення (Росії в Україну - ІФ) може статися будь-коли, наша оцінка не змінилася".

Напередодні повідомлялося, що посольство США у Києві закликало американських громадян подумати про те, щоб негайно залишити Україну через складну ситуацію у безпековій сфері.

"Ситуація у сфері безпеки в Україні залишається непередбачуваною, враховуючи ризик військових дій з боку Росії, що посилився, і є ризик її раптового подальшого погіршення. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість того, щоб залишити Україну негайно, скориставшись комерційним транспортом, або - наявними в їхньому розпорядженні іншими варіантами", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #заклик #сша #американці #україна
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