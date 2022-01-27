"Північний потік-2" не запрацює у разі російського вторгнення в Україну

Якщо Росія розпочне вторгнення в Україну, то газопровід "Північний потік-2" не почне працювати, заявив офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс.

"Я хочу бути чітко зрозумілим: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", - сказав він в ефірі радіостанції NPR.

Дипломат зазначив, що наразі газопровід іще не введений в дію, й остаточна реалізація проекту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства "важелем впливу" на Росію, а не важелем впливу Москви на Захід.