Політика

10:36 26.01.2022

У Чернігівській області розпочинається виборчий процес на довиборах до Ради за округом №206

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У Чернігівській області розпочинається виборчий процес на довиборах до Ради за округом №206

В одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська обл.) у середу, 26 січня, розпочинається виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, призначених Центральною виборчою комісією України на 27 березня 2022 року, повідомляє пресслужба ЦВК.

"Загалом, за попередніми підрахунками (станом на 26 січня), у цих виборах зможуть узяти участь понад 136 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 174 виборчих дільницях (168 – звичайних, шість – спеціальних)", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що 14 січня Центральна виборча комісія своєю постановою №5 затвердила календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення зазначених виборів.

Відповідно до календарного плану, зокрема, передбачається, що з 26 січня по 14 лютого включно своїх кандидатів зможуть висувати політичні партії, а самовисуванці зможуть подавати свої кандидатури з 26 січня по 24 лютого.

При цьому утворення окружної виборчої комісії має відбутися до 4 лютого включно, а завершення реєстрації кандидатів у депутати – до 1 березня.

Затвердження форми, кольору та тексту виборчого бюлетеня відбудеться до 2 березня включно. До 11 березня мають бути утворені дільничні виборчі комісії. Передвиборча агітація кандидатів завершиться о 24:00 25 березня, а остаточні результати виборів мають бути встановлені не пізніше ніж 11 квітня.

Як повідомлялося, вибори в окрузі №206 було призначено у зв'язку зі смертю нардепа Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє"), якого знайшли мертвим у Дніпровському районі 8 жовтня. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті нардепа є гостра коронарна недостатність. Причинами смерті Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою. Похорон Полякова відбувся 11 жовтня в Чернігові.

Теги: #чернігівська_область #довибори
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