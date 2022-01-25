Політика

19:56 25.01.2022

Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

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Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

Посол Хорватії в Україні Аніца Джамич відвідала Міністерство закордонних справ України, де їй було донесено позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави, повідомляє пресслужба МЗС України у вівторок.

"Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також у боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч.

"Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - наголошують у МЗС.

Там зазначають, що заяви Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз у Європі.

"МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі", - інформують у відомстві.

У МЗС додають, що Україна високо цінує дружні та партнерські відносини з Хорватією, що успішно розвиваються між урядами двох держав, і розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Теги: #мзс #прогноз #хорватія #україна
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