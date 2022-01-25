Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

Не можна припиняти роботу в нормандському форматі незважаючи на те, що поки що його результати не виправдали очікування, заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.

"Я думаю, що ніколи не можна відмовлятися від цього формату переговорів. Ви маєте рацію, що результати нормандського формату не відповідають очікуванням, які могли бути у Франції та Німеччини", - сказав Макрон на пресконференції в Берліні.

Проте, за його словами, припинити роботу в такому форматі означало б, що "політичні дії не розглядаються більше (для врегулювання ситуації на сході України – ІФ)".

"Тому я вважаю важливим, щоб ми продовжували постійно взаємодіяти", - додав Макрон, говорячи про нормандський формат.