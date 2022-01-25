Створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку партнерів і підвищила рішучість її захисників – Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку її партнерів та друзів.

"Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів та друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності", - написала Квін у Twitter у вівторок за підсумками зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

Квін додала, що під час зустрічі вона заявила київському меру про підтримку киян із боку США в умовах загрози російської агресії.