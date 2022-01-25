Зеленський та Алієв обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба президента України.
Сторони позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проєктів українсько-азербайджанської співпраці.
"Наші команди вже працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед", – сказав Зеленський.
Він також подякував Алієву за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Алієв привітав Зеленського з днем народження.