Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через недостатню підтримку його депутатами - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Кабмін відкликав законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" через низку критичних зауважень Венеціанської комісії, а також недостатню підтримку документа з боку депутатського корпусу та спеціалістів.

"За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окрім низки критичних зауважень від Венеційської комісії, також існує недостатня підтримка поточної редакції проєкту з боку депутатського корпусу та фахівців", - ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Верещук, документ потребує певних доопрацювань, що гальмує процес його розгляду у парламенті.

"Під час консультацій і народні депутати, і наші міжнародні партнери також висловлювалися за доопрацювання закону", - наголосила Верещук.

Вона також додала, що таке рішення остаточно ухвалено за підсумками поїздки до Донецької області та Харкова.

"Як з’ясувалося після засідання у Харкові, якщо документ лишиться у тому вигляді, в якому він є сьогодні – неможливо буде його розширити, аби забезпечити національні інтереси України, і людиноцентричність, як вказували наші міжнародні партнери, і Венеційська комісія зокрема. Змін мають зазнати певні положення, які насамперед будуть спрямовані на більше "олюднення" законопроєкту", - повідомила міністр.