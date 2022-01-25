Політика

07:24 25.01.2022

Ми з Німеччиною увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України - Кулеба

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Ми з Німеччиною увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України - Кулеба

Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зокрема для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки. Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

За його словами йдеться про підтримку найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини, "Північний потік-2", питання постачання зброї.

Є один аспект - двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передання зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", - наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #кулеба #німеччина #безпека
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