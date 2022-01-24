Політика

20:47 24.01.2022

Шольц про майбутню розмову з Байденом про Україну: Плануємо діяти спільно

1 хв читати
Шольц про майбутню розмову з Байденом про Україну: Плануємо діяти спільно

Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що ФРН діятиме спільно з партнерами НАТО і ЄС з питань українського конфлікту.

"Ми маємо намір діяти єдиним фронтом. Порушення територіальної цілісності держави в Європі бути не повинно, це стосується особливо України. Ми не потерпимо цього. А якщо це станеться, ми реагуватимемо спільно, це спричинить серйозні наслідки", - сказав Шольц журналістам у Берліні у понеділок.

За його словами, телефонна розмова в понеділок увечері з президентом США Джо Байденом - "хороший знак" скоординованої співпраці.

Теги: #сша #плани #фрн #розмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 24.01.2022
Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

13:53 24.01.2022
МЗС ФРН дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України

МЗС ФРН дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України

10:14 24.01.2022
МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

09:15 24.01.2022
Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

07:43 24.01.2022
США починають скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ

США починають скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ

07:23 24.01.2022
Байден розглядає можливість розміщення до п’яти тис. військових США у Східній Європі та Прибалтиці

Байден розглядає можливість розміщення до п’яти тис. військових США у Східній Європі та Прибалтиці

21:30 23.01.2022
У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

07:52 23.01.2022
Берлусконі вирішив не боротися за пост президента Італії

Берлусконі вирішив не боротися за пост президента Італії

07:19 23.01.2022
У Вашингтоні заявили про стурбованість інформацією британського МЗС про плани Росії стосовно керівництва в Україні

У Вашингтоні заявили про стурбованість інформацією британського МЗС про плани Росії стосовно керівництва в Україні

07:12 23.01.2022
Байден обговорив ситуацію навколо України з членами РНБ

Байден обговорив ситуацію навколо України з членами РНБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

ОСТАННЄ

Кулеба підтримав ініціативу проведення зустрічі глав МЗС ЄС у Києві

У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 23,5%, у Порошенка 20,9% - КМІС

Санкцій проти РФ, які не матимуть наслідків для ФРН, не існує - Шольц

Висловлювання Зедера завдають шкоди відносинам України і Німеччини та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії РФ

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

Джонсон доручив главі Міноборони Британії прийняти запрошення глави Міноборони РФ про зустріч у Москві - ЗМІ

Вирішення придністровського конфлікту має бути мирним - Санду

Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА