Шольц про майбутню розмову з Байденом про Україну: Плануємо діяти спільно

Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що ФРН діятиме спільно з партнерами НАТО і ЄС з питань українського конфлікту.

"Ми маємо намір діяти єдиним фронтом. Порушення територіальної цілісності держави в Європі бути не повинно, це стосується особливо України. Ми не потерпимо цього. А якщо це станеться, ми реагуватимемо спільно, це спричинить серйозні наслідки", - сказав Шольц журналістам у Берліні у понеділок.

За його словами, телефонна розмова в понеділок увечері з президентом США Джо Байденом - "хороший знак" скоординованої співпраці.