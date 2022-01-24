У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,9% серед тих, хто планує голосувати та визначився зі своїм вибором, а "Слугу народу" - 13,7%, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-21 січня.

Згідно з даними опитування, порівняно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значимо переважає підтримку інших політичних сил.

Далі в рейтингу йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки: "Слуга народу" (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (11,3% і 13,7%) і "ОПЗЖ" (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар'єра такі партії, як "Розумна політика" (6,4% і 7,6%), "Сила і честь" (6,3% і 7,4%), "Наші" (4,6% і 5,5%).

За результатами дослідження, дещо нижче прохідного бар'єра "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 4,7%), "Радикальна партія" (3,9% і 4,6%), "УДАР" (3,8% і 4,5%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Зазначається, що порівняно з груднем 2021 року статистично значимо зросла підтримка "Євросолідарності" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значимо не змінилася.

Відповідаючи на запитання, хто є реальною опозицією до влади, найбільше респондентів назвали "Євросолідарність" (32,3%), "ОПЗЖ" (19,1%) і "Батьківщину" (15,2%). Партію "Голос" назвали 2,7%.

Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують - 38,9%. Водночас вважають, що треба провести дострокові президентські вибори, 47,2%. 46,5% не підтримують проведення дострокових президентських виборів.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 1205 респондентів, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.