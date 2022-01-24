Політика

10:23 24.01.2022

У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

2 хв читати
У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,9% серед тих, хто планує голосувати та визначився зі своїм вибором, а "Слугу народу" - 13,7%, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-21 січня.

Згідно з даними опитування, порівняно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значимо переважає підтримку інших політичних сил.

Далі в рейтингу йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки: "Слуга народу" (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (11,3% і 13,7%) і "ОПЗЖ" (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар'єра такі партії, як "Розумна політика" (6,4% і 7,6%), "Сила і честь" (6,3% і 7,4%), "Наші" (4,6% і 5,5%).

За результатами дослідження, дещо нижче прохідного бар'єра "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 4,7%), "Радикальна партія" (3,9% і 4,6%), "УДАР" (3,8% і 4,5%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Зазначається, що порівняно з груднем 2021 року статистично значимо зросла підтримка "Євросолідарності" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значимо не змінилася.

Відповідаючи на запитання, хто є реальною опозицією до влади, найбільше респондентів назвали "Євросолідарність" (32,3%), "ОПЗЖ" (19,1%) і "Батьківщину" (15,2%). Партію "Голос" назвали 2,7%.

Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують - 38,9%. Водночас вважають, що треба провести дострокові президентські вибори, 47,2%. 46,5% не підтримують проведення дострокових президентських виборів.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 1205 респондентів, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #партії #рада #опитування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 21.01.2022
У "Євросолідарності" закликають владу припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській раді Україна-НАТО

У "Євросолідарності" закликають владу припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській раді Україна-НАТО

15:39 20.01.2022
Понад 180 законів перекладено англійською мовою та оприлюднено на сайті ВР - Стефанчук

Понад 180 законів перекладено англійською мовою та оприлюднено на сайті ВР - Стефанчук

18:09 18.01.2022
ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

19:03 13.01.2022
Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

15:36 13.01.2022
Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

10:49 13.01.2022
Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

15:51 10.01.2022
"Євросолідарність" закликає скликати позачергове засідання ВР

"Євросолідарність" закликає скликати позачергове засідання ВР

15:19 10.01.2022
Нардепи пропонують Кабміну погоджувати із РНБО рішення про впровадження карантину на території, розташованій у межах більше ніж шести областей

Нардепи пропонують Кабміну погоджувати із РНБО рішення про впровадження карантину на території, розташованій у межах більше ніж шести областей

16:48 04.01.2022
У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

16:24 04.01.2022
Раді пропонують надати ССО ЗСУ деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження

Раді пропонують надати ССО ЗСУ деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

ОСТАННЄ

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 23,5%, у Порошенка 20,9% - КМІС

Санкцій проти РФ, які не матимуть наслідків для ФРН, не існує - Шольц

Висловлювання Зедера завдають шкоди відносинам України і Німеччини та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії РФ

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

Джонсон доручив главі Міноборони Британії прийняти запрошення глави Міноборони РФ про зустріч у Москві - ЗМІ

Вирішення придністровського конфлікту має бути мирним - Санду

Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА