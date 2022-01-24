Політика

09:34 24.01.2022

Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 23,5%, у Порошенка 20,9% - КМІС

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Зеленський лідирує у президентському рейтингу з 23,5%, у Порошенка 20,9% - КМІС

Нинішнього президента України Володимира Зеленського підтримали б 23,5% громадян України, які визначилися з вибором, якби вибори глави держави відбувалися найближчої неділі, за п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 20,9% опитаних, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня.

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б 11,8% респондентів, які визначилися з вибором, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 9,6%, за лідера "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка - 9,3%, за екснардепа Євгена Мураєва - 6,8%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 5%, за експрем'єра Володимира Гройсмана - 4,3, за лідера партії "Радикальна партія" Олега Ляшка - 3,4%, за народного депутата фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука - 2,6%, за лідера "Свободи" Олега Тягнибока - 1,1%.

За даними опитування, більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують 30,3%.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 1205 респондентів, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово не контрольовані владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #президент #кміс #рейтинг
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