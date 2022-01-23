Відставки Шенбаха з посади командувача ВМС ФРН недостатньо для відновлення довіри, Берлін повинен змінити політику щодо Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає відставку Кая-Ахіма Шенбаха з посади командувача Військово-Морських сил ФРН недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри до Берліна.

"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-Морських сили Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини. Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва", - написав Мельник у Твіттері.

Як повідомлялося, командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що"Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". До Міністерства закордонних справ України викликали пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен через заяви командувача.

Пізніше стало відомо, що Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяв, в яких він засумнівався в поверненні Україні окупованого Криму і перспектив членства в НАТО.