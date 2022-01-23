Джонсон доручив главі Міноборони Британії прийняти запрошення глави Міноборони РФ про зустріч у Москві - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як очікується, доручить міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу провести переговори в Москві, повідомляє в неділю канал Sky News з посиланням на джерела.

"Як очікується, він має сказати міністру оборони Бену Воллесу прийняти запрошення про зустріч з російським міністром оборони в Москві в найближчі дні", - повідомляє канал.

За даними джерел каналу, Джонсона щодня інформують щодо розвитку ситуації навколо України, і він вважає її вкрай небезпечною.

17 січня Воллес заявив про запрошення глави Міноборони РФ Шойгу до Лондона в майбутні тижні для обговорення спільних інтересів у сфері безпеки.