Політика

20:09 21.01.2022

Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

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Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у п'ятницю на зустрічі у віртуальному форматі обговорили протистояння Китаю, а також прихильність стримуванню російської агресії стосовно України, повідомляє Білий дім.

"Лідери заявили про рішучість дати відсіч спробам Китайської Народної Республіки змінити статус-кво у Східнокитайському морі та Південнокитайському морі, наголосили на важливості миру та стабільності в Тайванській протоці, а також мирного вирішення проблем між сторонами протоки", - йдеться в повідомленні Білого дому.

"Лідери висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України, прем'єр-міністр Кісіда пообіцяв продовжити тісно координувати зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також із міжнародною спільнотою вжиття рішучих заходів у відповідь на будь-який напад", - наголошується в документі.

Повідомляється, що Байден і Кісіда також засудили нещодавні запуски балістичних ракет КНДР, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

Крім того, лідери США та Японії заявили про прихильність партнерству в глобальних зусиллях щодо боротьби з пандемією COVID-19 і запобігання новим пандеміям.

Теги: #сша #японія #росія
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