Політика

19:29 21.01.2022

Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

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Країни Балтії отримали від США дозвіл на відправлення в Україну комплексів Javelin і Stinger - заява

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас виступили з заявою на підтримку України, зазначивши, що отримали необхідні дозволи від США на відправлення зброї та продовжують тісно співпрацювати, щоб оперативно доставити її в Україну.

"Сьогодні Україна перебуває на передньому краї, що відділяє Європу від військового конфлікту з Росією. Подивімося правді в очі - війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресорові", - сказав міністр оборони Естонії Калле Лаанет, ідеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Естонії у п'ятницю.

Він додав, що задоволений тим, що після консультації з союзниками Естонія прийняла рішення передати Україні системи озброєнь.

"Сьогодні ми маємо всі необхідні узгодження від США для відправлення зброї. Цим ми показуємо, що підтримуємо Україну не лише на словах, а й на ділі. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу, Естонія, безперечно, є однією з таких країн", наголосив Лаанет.

Згідно з заявою, Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Балтії продовжать співпрацю для оперативного постачання зброї в Україну. Міністри оборони також висловили сподівання на те, що Україні ніколи не доведеться реально застосовувати ці системи озброєнь і що Росія змінить свою агресивну позицію.

Теги: #балтія #зброя #допомога
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