Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Колишній міністр внутрішніх справ України (2014-2021) Арсен Аваков відреагував на слова президента України Володимира Зеленського щодо можливості окупації Харкова Росією, закликавши главу держави "не кидатися словами".

"Харків відстояли у 2014. Якщо доведеться - відстоїмо і зараз. Обережніше зі словами, пане президент. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатися словами", - написав Аваков у Facebook у п'ятницю.

Ексглава МВС закликав Зеленського "говорити з людьми про погрози чесно та по-дорослому".

"Загрози реальні – ризики високі – але й сила нашого стримування набагато вища, ніж у 2014. Без кидань із крайнощів у крайність, без сліз та істерик - будемо готові себе захистити. Коли говорю будемо – маю на увазі всю велику Україну", - наголосив Аваков.

Він також заявив, що у всіх, хто спробує принести "русский мир" у Харків, "земля горітиме під ногами".

"Харків - місто спокійного творення, і не братиме роль депресивного міста бандитської влади. Негідники русского мира перетворили красень Донецьк на таке місто... Сліпих немає - зараз ми набагато сильніші і досвідченіші - не дозволимо", - зазначив ексглава МВС.

За його словами, і влада, і опозиція стануть пліч-о-пліч для того, щоб захистити і Харків, і Україну, оскільки в цьому питанні "не має і не може бути опозицій".

"Харків був і буде українським містом", - підсумував Аваков.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може спробувати захопити деякі території України на підставі "захисту" російськомовного населення, але спроба окупації великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.