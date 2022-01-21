Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

США готові до діалогу з Росією для деескалації ситуації, проте не виключають жорсткої відповіді у разі агресії проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Це критичний момент. Ви маєте рацію, ми не очікуємо результатів тут і зараз, але я сподіваюся, очікую, що можливості дипломатії залишаться відкритими. Ми віддані цьому шляху: мирному вирішенню наявних протиріч", - сказав Блінкен, відкриваючи переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

"Ми віддані дипломатії та діалогу, але... якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України, ми готові до єдиної, швидкої та жорсткої відповіді", - додав він.

Держсекретар США зазначив, що розглядає зустріч із Лавровим як частину зусиль щодо деескалації, "запобігання подальшій агресії Росії проти України".

Він додав, що перед переговорами з РФ у межах тих самих зусиль зустрівся з союзниками та керівництвом України.