Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер заявив, що шанс на подолання кризи навколо України найближчими тижнями є, наголосивши при цьому на необхідності кроків РФ щодо деескалації ситуації.

"Ми можемо покращити наше порозуміння, і це, у поєднанні зі зверненням назад нарощування Росією військових сил біля українських кордонів, виведе нас із кризи найближчими тижнями", - сказав він, говорячи про перспективи дипломатичних контактів з РФ щодо України.

Натомість, за його словами, агресія РФ проти України лише призведе до того, на що "скаржиться" Москва - до зміцнення НАТО.

Блінкен додав, що світові не потрібен новий конфлікт в умовах пандемії COVID-19 та загрози кліматичних змін.

Крім того, він заявив, що агресивні дії Росії щодо України позбавлять Москву можливості вести із Заходом переговори з питань безпеки. "Можливість працювати зі США та нашими союзниками й партнерами в Європі для того, щоб визначити майбутнє та нашу спільну безпеку, буде зведена нанівець у разі російської агресії проти України", - сказав Блінкен.