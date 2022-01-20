Зеленський обговорив із Дудою питання безпеки, транспорту й енергетики

Президент України Володимир Зеленський обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою низку питань сфери безпеки, транспорту та енергетичної взаємодії.

"Тривають продуктивні переговори з моїм другом Анджеєм Дудою. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії. Визначили подальший графік зустрічей", - написав Зеленський у Twitter у четвер.

Як повідомлялося, глава Української держави в четвер перебуває з візитом у Польщі, де раніше в четвер у резиденції "Вісла" розпочалася його зустріч із Дудою у форматі "віч-на-віч".