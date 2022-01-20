Республіканець Бенкс вніс до Конгресу свої пропозиції щодо антиросійських санкцій

Член Палати представників США від республіканців Джим Бенкс направив на розгляд колег законопроект щодо додаткових санкцій проти Росії, що передбачає, зокрема, оголошення РФ країною-спонсором тероризму.

На сайті Конгресі зазначається, що документ внесено на розгляд. Його текст наводить газета "Вашингтон Пост".

Бенкс пропонує не пізніше ніж за 30 днів від моменту набуття закону чинності "визнати Росію країною, влада якої неодноразово надавала підтримку міжнародному тероризму. Сталий для цього термін - країна-спонсор тероризму".

Крім того, він вважає потрібним визнати іноземними терористичними угрупованнями "підтримувані Росією збройні сили на Донбасі".

Проект, на кшталт низки законопроектів, розроблених у Конгресі в минулому, також передбачає заборону для американців на операції з російським держборгом. Міститься там і вимога запровадити санкції проти структур, причетних до реалізації "Північного потоку-2".

Конгресмен склав і свою версію списку російських офіційних осіб, бізнесменів та інших видатних діячів, проти яких, можливо, слід запровадити обмежувальні заходи. У першому його списку значаться десятки людей: стосовно них владі США в разі схвалення закону треба буде за 30 днів визначити, чи є підстави для санкцій.

Зокрема, до цього списку ввійшли бізнесмен Роман Абрамович, заступник президента - голови правління ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрій Костін, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, глава ЗЕБ РФ Ігор Шувалов, бізнесмени Алішер Усманов і Олег Дерипаска, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, головний виконавчий директор "Роснафти" Ігор Сєчін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, директор ФСБ Олександр Бортников, перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, губернатор Московської області Андрій Воробйов, прем'єр РФ Михайло Мішустін, представник президента РФ Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін, керівник адміністрації президента Антон Вайно.

Крім того, в законопроекті фігурує ще група керівників і бізнесменів, стосовно яких президент США Джо Байден повинен, на думку автора документа, визначити, чи є підстави для санкцій. При цьому термін для ухвалення рішення триваліший: 60 днів.

У цьому списку значаться, зокрема, президент РФ Володимир Путін, усі члени уряду, бізнесмени Михайло Гуцерієв, Олександр Винокуров.

У республіканців - меншість в обох палатах Конгресу США, що утруднює схвалення пропонованих ними законопроектів. Розгляд пропозицій Бенкса, згідно з сайтом Конгресу, ще не розпочинався.

Раніше в січні група конгресменів-демократів передала до Конгресу перелік санкцій, які вони вважають за потрібне застосувати в разі нападу РФ на Україну. В ньому, зокрема, теж згадується багато керівників РФ.