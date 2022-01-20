Політика

15:39 20.01.2022

Понад 180 законів перекладено англійською мовою та оприлюднено на сайті ВР - Стефанчук

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Понад 180 законів перекладено англійською мовою та оприлюднено на сайті ВР - Стефанчук

Офіційний переклад українських законів англійською мовою і можливість ознайомитися з ними на сайті Верховної Ради сприятимуть підвищенню інвестиційного статусу України, вважає спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Як і обіцяв, англомовні переклади 181 законодавчого акта вже оприлюднено на сайті парламенту України. Так ми робимо рішучі кроки для своєї презентації на міжнародній арені, зокрема в середовищі потенційних інвесторів", - повідомив Стефанчук у Facebook у четвер.

За його словами,"якісний офіційний переклад англійською мовою основних законів, що найбільшою мірою впливають на інвестиційний статус України, дасть змогу уникнути викривлень і різночитань у комунікації".

"Інвестори, що планують заходити до України, відтепер зможуть ознайомитися з українським законодавством, зважити для себе всі плюси та мінуси, а також усвідомити можливі ризики", - наголосив Стефанчук.

 

Теги: #стефанчук #рада #закони
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