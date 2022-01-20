Політика

12:53 20.01.2022

ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

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ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

У ЄС сподіваються, що Росія не вторгатиметься в Україну, та якщо це все-таки станеться, Союз буде готовий, заявила в четвер голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Ми хочемо цього діалогу, ми хочемо, щоб конфлікти вирішувалися в організаціях, сформованих саме на такі випадки, але якщо ситуація погіршиться, якщо триватимуть атаки на територіальну цілісність України, ми відповімо серйозними економічними та фінансовими санкціями", - заявила фон дер Ляєн під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми сподіваємося, що атаки не буде, але якщо вона відбудеться, то ми готові", - підсумувала вона.

Теги: #єс #урсула_ляєн #агресія_рф
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