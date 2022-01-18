Політика

21:30 18.01.2022

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

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США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

США готують фінансові санкції щодо проросійських сепаратистів в Україні, ці заходи можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб, інформує The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційних представників адміністрації США.

За даними співрозмовників видання, ці заходи розробляють у рамках тактики Вашингтона щодо використання дипломатії та тиску з метою запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Про санкції можуть оголосити вже наступного четверга.

Як зазначили офіційні особи, нові санкції запровадять відповідно до підписаного президентом США Джо Байденом у квітні минулого року указу, спрямованого на покарання осіб, які мають відношення до зовнішньої агресії Росії. Заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.

Представники США зазначили, що заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, що "наголошує на певній нерішучості адміністрації щодо" прямої відповіді Москві.

Санкції відбудуться на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та Німеччини.

У свою чергу прессекретар Білого дому Джен Псакі додала, що Росія має вирішити, чи зіткнеться вона з економічними наслідками своїх дій.

Минулого тижня між США та Росією відбулася серія зустрічей у Європі, під час яких обговорювалися безпекові питання. Ці переговори відбулися на тлі напруженості, що виникла через занепокоєння Заходу у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордону України. Країни Заходу вважають, що Росія може планувати вторгнення до України. Росія заявляла, що не планує такого вторгнення.

У Вашингтоні неодноразово заявляли про готовність США та союзників запровадити санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Раніше у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жодного з раніше озвучених варіантів санкцій щодо Росії у разі її вторгнення в Україну, зокрема відключення від міжбанківської системи Swift.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія #україна
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