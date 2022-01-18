У "Слузі народу" підготували список із 61 місцевого депутата, до яких може бути застосовано імперативний мандат

Політична партія "Слуга народу" на підставі даних обласних парторганізацій підготувала попередній список із 61 депутата місцевих рад, до якого може бути застосовано процедуру імперативного мандата, повідомила глава політсили Олена Шуляк.

"Уже є попередні списки від обласних організацій щодо депутатів місцевих рад, до яких може бути застосовано процедуру імперативного мандата. Станом на сьогодні в цьому списку 61 особа з усієї України. Але зараз щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена і в бік збільшення, і в бік зменшення", - сказала Шуляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 тис. 407, тому 61 депутат, поданий обласними організаціями на імперативний мандат, - це дуже невеликий відсоток", - додала політик.

Водночас вона зазначила, що партія планує 27 січня провести засідання одного зі своїх керівних органів - Національної ради громад, членами якої є голови всіх обласних організацій і міських організації міст Києва і Кривого Рогу Дніпропетровської області, на якому й обговорюватимуться безпосередньо кандидатури місцевих депутатів, щодо яких застосовуватиметься імперативний мандат.

"На центральному рівні ми вже подивилися, попрацювали з юристами. Але оскільки цю процедуру ми проходимо вперше, хотілося б, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників: чому до того чи іншого депутата місцевої ради це застосовується. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій", - сказала політик.

"Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. Водночас ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат узагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен представляти інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків", - пояснила Шуляк.

Як повідомлялося, політична партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення про застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили.