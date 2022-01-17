Політика

16:21 17.01.2022

"Слуга народу": Порошенко намагається політизувати справу, щоб уникнути відповідальності

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"Слуга народу": Порошенко намагається політизувати справу, щоб уникнути відповідальності

У партії "Слуга народу" вважають, що п'ятий президент України Петро Порошенко намагається влаштувати "штучний скандал", щоб політизувати справу про незаконне постачання вугілля з окупованої території та уникнути відповідальності. Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій спікером "Слуги народу" Юлією Палійчук у Telegram-каналі.

"Сьогодні експрезидент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон. Його задум сумніву не викликає: через політизацію справи, яка розслідується відповідними органами суто в юридичній площині, уникнути будь-якої відповідальності за власні дії та ще й заробити політичні дивіденди", - зазначається у заяві.

У "Слузі народу" нагадали, що раніше Порошенко закликав політичні сили об'єднатися для протистояння російській агресії, тоді як сам "демонструє поведінку, спрямовану на розкол суспільства".

"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу", - наголосили в партії.

У "Слузі народу" звернулися до представників "Європейської солідарності" із закликом поважати закон, дотримуватися законних процедур та виконувати судові приписи.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. 6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу. Біля будівлі суду прихильники Порошенка проводять акцію на його підтримку.

Теги: #слуга_народу #порошенко #заява
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