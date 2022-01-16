Політика

13:07 16.01.2022

Громадські діячі та науковці розцінили переслідування Порошенка як розколювання суспільства перед обличчям агресора і закликали до єднання

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Громадські діячі та науковці розцінили переслідування Порошенка як розколювання суспільства перед обличчям агресора і закликали до єднання

Представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України виступили з відкритою для підписання заявою із закликом до Президента України Володимира Зеленського зупинити розпалювати українське суспільство перед обличчям агресора, пославшись на переслідування п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Вважаємо за необхідне висловитися стосовно внутрішньополітичної ситуації, що складається навколо кримінального переслідування Петра Порошенка. Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи", - йдеться у заяві, яку опублікував на своїй сторінці у Facebook голова громадської ініціативи "Виборча Рада UA" Євген Бистрицький.

"Сьогодні Україна переживає масштабну комплексну кризу. Ми маємо найбільший рівень загроз національній безпеці, починаючи з 2014 року… Рівень міжнародної напруги є найбільшим з часів Холодної війни. Країні загрожує глибока енергетична криза... на цьому загрозливому тлі керівна політична сила вдається до недалекоглядних кроків, які суттєво збільшують стратегічні ризики для країни, відкидаючи віковічну істину потреби у національному єднанні перед обличчям агресора та в умовах кризи", - наголошується в документі.

Його автори зазначають, що Україну може врятувати "лише внутрішньополітична єдність, коли всі громадяни, незалежно від ідеологічних та політичних уподобань, згуртуються, щоб вистояти у масштабній кризі", також повинні співпрацювати і всі політичні еліти, "забувши про протиріччя і взаємні образи".

"Дії нинішньої української влади, що безпосередньо спрямовані на розкол суспільства та збільшення температури внутрішнього політичного протистояння, можуть мати надзвичайно руйнівний характер для української державності. Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час, а всіх політиків та громадян співпрацювати задля національного єднання, збільшення стійкості України, протистояння загрозам та подолання кризи", - наголошується в заяві.

Документ підписали Бистрицький, ексзаступник міністра освіти, письменник Максим Стріха, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, співголова "Асоціації єврейських організацій та громад України" ("Ваад") Йосип Зісельс, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський, академіки Вадим Локтєв, Валерій Ящук, Микола Харченко, Віктор Грінченко, багато вчених і громадських діячів.

Теги: #зеленський #порошенко #заява #діячі
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