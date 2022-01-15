Політика

16:34 15.01.2022

Кулеба: Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії РФ

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Кулеба: Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу подякував партнерам за рішучу підтримку України.

"Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії", - написав Кулеба у Twitter.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, у свою чергу, наголосила, що Росія має здійснити деескалацію і повернутися до переговорів.

"Росія провадить дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна зупинити свою агресію, здійснити деескалацію і розпочати змістовні переговори", - написала вона в соцмережі Twitter.

 

 

Теги: #мзс #кулеба #єс #партнери
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