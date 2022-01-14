Політика

18:54 14.01.2022

У сенаті США представили ще один законопроєкт щодо санкцій проти керівництва Росії у разі нападу на Україну

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У сенаті США представили ще один законопроєкт щодо санкцій проти керівництва Росії у разі нападу на Україну

Сенатор-республіканець Марк Рубіо представив новий законопроєкт про персональні санкції щодо президента Росії Володимира Путіна та про економічні заходи на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну.

У заяві Рубіо йдеться, що законопроєкт передбачає впровадження санкцій проти "Путіна і проти секторів російської економіки, від яких залежить його режим у плані особистого збагачення". Згідно із законопроєктом, окрім санкцій проти президента Росії він також передбачає заходи проти прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

Рубіо закликав сенаторів співпрацювати з ним й ухвалити законопроєкт, "доки не стало надто пізно".

Раніше цього тижня сенатори-демократи, у яких більшість у сенаті, також підготували та представили законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії у разі її нападу на Україну. Він передбачає персональні санкції проти перших осіб держави та високопоставлених військових, а також заходи проти російських банків та держборгу, санкції проти власників сировинних компаній і газопроводу "Північний потік 2".

Цього тижня між США та Росією відбулася серія зустрічей у Європі, під час яких обговорювали питання безпеки. Ці переговори відбулися на тлі напруженості, яка виникла через занепокоєння Заходу з огляду на пересування російських військ біля кордону України. Країни Заходу вважають, що Росія може планувати вторгнення в Україну. Росія заявляла, що не планує такого вторгнення.

Теги: #сша #санкції_рф #сенат
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