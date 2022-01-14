Політика

17:11 14.01.2022

Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

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Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський виступив із ініціативою проведення тристоронньої зустрічі між президентами України, Росії та США, повідомив глава Офісу президент Андрій Єрмак.

"Президент Зеленський запропонував президенту Байдену, і ми думаємо, це може спрацювати, організувати тристоронню зустріч, можливо у форматі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним. Ми все ще очікуємо реакції з російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - розповів Єрмак під час розмови з американським дипломатом Джоном Гербстом.

 

Теги: #зеленський #байден #путін #єрмак
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