Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський виступив із ініціативою проведення тристоронньої зустрічі між президентами України, Росії та США, повідомив глава Офісу президент Андрій Єрмак.

"Президент Зеленський запропонував президенту Байдену, і ми думаємо, це може спрацювати, організувати тристоронню зустріч, можливо у форматі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним. Ми все ще очікуємо реакції з російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - розповів Єрмак під час розмови з американським дипломатом Джоном Гербстом.