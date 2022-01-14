Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

Народний депутат, лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу прийняти пропозиції команди політсили, які допоможуть убезпечити українців від стрімкого зростання цін і тарифів, повідомляє пресслужба "Батьківщини" у п'ятницю.

"Я наполягатиму, аби парламент одразу після новорічних канікул виніс на розгляд та схвалив ініціативи "Батьківщини": щодо стримування цін, підтримки виробників, зниження тарифів для населення та промисловості", - наголосила Тимошенко.

Нардеп зазначила, що, за офіційними даними Держстату, ціни на продукцію промисловості у 2021 році зросли на 62,2%, що є найбільшим показником за останні 25 років.

"Зростання промислових цін позначиться на вартості кожного товару, гаманці кожного громадянина, бюджеті кожної родини", - зазначила політик.

Вона заявила, що уряд замість активних дій "вкотре доводить свою повну розгубленість та нерозуміння процесів". "Виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а не чиновницькі приписи, а людям - гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки", - запевнила політик.

Тимошенко нагадала, що весь минулий рік "Батьківщина" намагалася "розуміти владу та пояснити, що вони обіцяли завершити епоху бідності, а не поглибити її, попереджала про всі небезпеки та пропонувала конкретні рецепти".

"Цього року ми продовжимо цю марну справу. Раптом, у 2022-му трапиться диво, і здоровий глузд нарешті переможе: "слуги народу" зрозуміють, що їхні дилетантські експерименти дорого обходяться людям. У прямому та переносному значенні", - підсумувала Тимошенко.