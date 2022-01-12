Політика

19:52 12.01.2022

Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

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Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

Представники Демократичної партії у Сенаті США розробили законопроект про пакет санкцій проти президента Російської Федерації Володимира Путіна, членів уряду та вищого військового командування РФ, який буде застосований у разі вторгнення російських військ до України.

Згідно з оприлюдненим документом, санкції торкнуться президента та прем'єр-міністра РФ, а також міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів Сухопутних і Повітряно-космічних сил, головнокомандувача Військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, командувача Сил спеціальних операцій РФ та командувача тилового забезпечення ЗС РФ.

Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США.

Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США. Забороняється видача їм віз чи інших в'їзних документів. Видані раніше документи, які дозволяють в'їзд на територію США, будуть анульовані.

Санкції також торкнуться російських компаній, що використовують систему SWIFT.

Крім того, законопроект включає низку положень, спрямованих на зміцнення безпеки України, і закликає США "розглянути всі доступні та належні заходи" для того, щоб газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію.

Теги: #вторгнення #сша #санкції #росія
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