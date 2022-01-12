Політика

19:13 12.01.2022

Росія відповість НАТО політикою контрстримування та контрзалякування

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Росія відповість НАТО політикою контрстримування та контрзалякування

Москва переходитиме до політики контрстримування, якщо НАТО намагатиметься стримувати Росію, заявив у середу заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками засідання ради Росія-НАТО.

"Якщо НАТО переходить на політику стримування, значить це буде з нашого боку політика контрстримування. Якщо це буде залякування, значить це буде контрзалякування. Якщо це буде пошук якихось вразливостей в оборонній системі РФ, це буде пошук вразливостей з боку НАТО. Це не наш вибір, але іншого шляху не буде, якщо нам не вдасться зламати нинішній дуже небезпечний перебіг подій", - сказав Грушко на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, розмова на засіданні ради Росія-НАТО "вийшла досить відверта, пряма, глибока, насичена, але одночасно вона виявила велику кількість розбіжностей з фундаментальних питань".

"І одне з головних питань полягає в тому, що НАТО розуміє принцип неподільності безпеки вибірково. В очах НАТО він існує лише для членів альянсу. І своєю практичною діяльністю НАТО не має наміру враховувати інтереси безпеки інших", - заявив Грушко.

Росія, за його словами, твердо виходить з того, що "принцип неподільності безпеки повинен враховувати інтереси всіх, що спроби збудувати безпеку проти Росії без участі Росії контрпродуктивні, вони приречені на провал".

"Ми не дамо цього зробити", - наголосив Грушко.

 

 

Теги: #росія #контрстримування #нато
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