Політика

19:32 11.01.2022

Росія не матиме права вето на суверенні рішення Грузії та України

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Росія не матиме права вето на суверенні рішення Грузії та України

США поважають суверенітет кожної країни, зокрема Грузії та України, Росія не матиме права вето на суверенні рішення цих держав, заявила у вівторок посол США в Тбілісі Келлі Дегнан.

Заяву Дегнан поширила американська дипмісія.

"Ми не маємо наміру говорити (з Росією) про Грузію без Грузії. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: США не розглядають безпеку Європи без наших європейських союзників і партнерів", - сказала Дегнан.

За її словами, підтримка Сполученими Штатами територіальної цілісності та суверенітету Грузії непохитна.

"Ми разом із більшою частиною міжнародної спільноти продовжимо закликати, щоб Росія припинила окупацію Грузії", - наголосила посол.

Дегнан додала, що США твердо підтримують рішення Бухарестського саміту НАТО (2008 року), що Грузія та інші партнери стануть членами Північноатлантичного альянсу, коли буде виконано умови для вступу.

Говорячи про дипломатичні зустрічі з РФ, які проводять США і союзники по НАТО, вона заявила, що ці зустрічі вкрай актуальні і для Грузії, і США мають тісну координацію з грузинським урядом, так само, як і з іншими партнерами та союзниками.

"Як зазначила минулого тижня заступниця держсекретаря США (Венді Шерман) під час бесіди з міністром закордонних справ Грузії (Давидом Залкаліані), вимоги Росії неприйнятні. Це спроба відмовитися від 30-річного миру, стабільності прогресу після холодної війни, знову створити радянське панування і контроль над сусідами", - зазначила Дегнан.

Посол наголосила, що США готові зустрічатися з Росією з метою деескалації та запобігання конфлікту, але, за її словами, "ми не можемо і не маємо наміру поступатися європейською безпекою, суверенітетом або свободою".

Теги: #грузія #сша #посол #росія
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