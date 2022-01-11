У США конгресмени-республіканці запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс" – ЗМІ

Група конгресменів від Республіканської партії має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс", що дасть змогу суттєво збільшити фінансування військової допомоги летального характеру Україні та ініціює перевірку доцільності оголошення РФ державою-спонсором тероризму, повідомляє "Голос Америки" у вівторок.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили... Володимир Путін (президент РФ – ІФ) має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів із НАТО у Центральній та Східній Європі", – сказав головний ініціатор законопроєкту, представник Республіканської партії у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол.

Як зазначається у повідомленні, законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування російської військової могутності біля її кордонів. Він також передбачає притягнення Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного впровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2", щоб його так і не було введено в експлуатацію.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", – заявив конгресмен Роджерс.

"Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, зокрема економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна", - наголосила Стефанік.

Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг. Документ відкидає пропозицію РФ про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Крім того, він передбачає виділення $155 млн Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями в країнах колишнього СРСР на 2022 рік.