Політика

19:34 10.01.2022

США нагадали про право України самостійно приймати рішення щодо асоціації з НАТО

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США нагадали про право України самостійно приймати рішення щодо асоціації з НАТО

Україна має право самостійно приймати рішення про асоціацію з НАТО або про співпрацю з будь-якою стороною, і Росія не може на це впливати, заявив в інтерв'ю CNN заступник радника з національної безпеки президента США Джон Файнер.

"Ми надали Україні понад $400 млн допомоги в галузі безпеки лише минулого року. І це не Росії вирішувати, з ким Україна може працювати або зближуватися, включаючи НАТО. Це рішення мають ухвалювати Україна та НАТО", - заявив він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що альянс не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до НАТО.

Теги: #сша #позиція #україна #допомога
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