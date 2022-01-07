Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив у п'ятницю телефоном із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.

"Поговорив із президентом Нііністьо про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації", - написав у Twitter генсек Північноатлантичного альянсу.

Ту саму проблему він обговорював із главою шведського уряду. За його повідомленням, йшлося про "нарощення російської військової потужності в Україні та навколо неї та європейську безпеку".

Столтенберг зазначив, що сторони говорили про "право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки" та повагу "права кожної країни обирати свій шлях".

У п'ятницю відбудеться позачергова нарада онлайн-міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо ситуації навколо України та проблем європейської безпеки.