Токаєв заявив, що очолив Радбез Казахстану і має намір діяти "максимально жорстко"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що відсьогодні очолює Раду безпеки республіки, яку раніше очолював колишній глава держави Нурсултан Назарбаєв.

"Як глава держави і відсьогодні голова Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко", - сказав Токаєв, його звернення транслював державний телеканал "Хабар 24".

Він заявив, що за будь-яких обставин перебуватиме у столиці республіки.

"Що б не було, я перебуватиму в столиці. Це мій конституційний обов'язок - бути разом із народом. Разом ми подолаємо цю чорну смугу в історії Казахстану, вийдемо з неї сильними", - сказав Токаєв.

Він заявив, що змовники в Казахстані мали ретельний план дій, вони мотивовані фінансово.

"Звертає на себе увагу висока організованість хуліганів. Це свідчить про ретельно продуманий план дій змовників, які мотивовані фінансово. Саме змовників", - сказав Токаєв.

Він повідомив, що внаслідок заворушень у Казахстані є жертви.

"Відбуваються масові напади на співробітників правопорядку, серед них є вбиті й поранені, натовпи бандитних елементів б'ють військовослужбовців і знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Обстановка загрожує безпеці всіх жителів Алмати. І цього терпіти не можна. Алмати, обстановка розжарилася і в деяких інших центрах, через що у низці регіонів я впровадив надзвичайний стан", - сказав Токаєв.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.