Політика

19:02 03.01.2022

Садовий закликав до максимального розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Лавренчука

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Садовий закликав до максимального розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Лавренчука

Мер Львова Андрій Садовий закликав до максимального медійного розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Євгена Лавренчука.

"Українського режисера Eugene Lavrenchuk затримали в Італії. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі… Цій ситуації потрібен максимальний розголос. Темрява боїться світла. Воно зараз дуже потрібне Євгену!", - написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він закликав не допускати екстрадиції на запит Москви.

Також Садовий висловив надію на "розум і справедливість італійського правосуддя".

Як повідомлялося, Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

Раніше у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk! повідомили, що український театральний режисер Євген Лавренчук з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії щодо його екстрадиції до РФ.

 

 

 

Теги: #режисер #затримання #розголос
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