У Мінську заявляють, що заборона на фінансування виборів з-за кордону, запропонована в новій Конституції, продиктована подіями минулого року

Глава адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко заявив, що події минулого року в країні багато в чому стали причиною пропозицій щодо зміни Конституції республіки щодо заборони фінансування виборчих компаній з-за кордону.

"Події минулого року та події минулих виборчих компаній вказують на те, що такі спроби (фінансувати вибори в Білорусі з-за кордону – ІФ) робилися", – заявив він в ефірі телеканалу ОНТ.

Він зазначив, що закордонне фінансування було задіяне "певними силами та структурами в країні".

"І вони значною мірою, звичайно ж, припинялися", - додав Сергієнко.

Як приклад він навів ситуацію 2021 року, коли влада Білорусі схвалила рішення про ліквідацію "в установленому законом порядку" низки структур та організацій, які використали закордонну фінансову допомогу не за призначенням.

Як повідомлялося, під час Всебілоруських народних зборів президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив, що проект нової Конституції буде готовий протягом року, а на початку 2022 року його можна винести на референдум. Сам референдум щодо нього планується провести наприкінці лютого 2022 року.

Одним із нових пунктів у проекті оновленої конституції Білорусі є заборона на фінансування підготовки та проведення виборів іншими країнами, іноземними організаціями та громадянами. "Забороняється фінансування витрат на підготовку та проведення виборів іноземними державами та організаціями, іноземними громадянами, а також в інших випадках, передбачених законом", - йдеться у тексті документа.

Білоруська опозиція розробила свій проект Конституції, згідно з якою країна стане парламентською республікою.