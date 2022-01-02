Посольство Ізраїлю в Україні засудило антисемітські прояви під час маршу на честь Бандери

Посольство Ізраїлю в Україні засудило антисемітські прояви під час маршу до дня народження Степана Бандери.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу за законом, ухваленим у 2021 році", - зазначено на офіційній сторінці посольства в Твіттері.

Як повідомлялося, ввечері в суботу в Києві відбувся традиційний марш честі і гідності до дня народження Бандери.