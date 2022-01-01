Політика

15:51 01.01.2022

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

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Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Вимоги Росії до США і НАТО зупинити розширення Альянсу викликають тривогу в Європі, заявив у новорічному зверненні президент Фінляндії Саулі Нііністе.

"Категорія сфер інтересів втратила актуальність, заявив Нііністе, який сказав, що нещодавні ультиматуми Росії на адресу США і НАТО щодо подальшого розширення Альянсу непокоять Європу", - повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Він зазначив, що ЄС повинен проводити більш активну політику.

"Суверенітет кількох країн-членів (ЄС - ІФ), а також Швеції та Фінляндії, оскаржується з-за меж Союзу. Це робить ЄС залученою в ситуацію стороною. ЄС повинен не обмежитися роллю лише технічного координатора санкцій", - пояснив президент.

Він також повторив, що Фінляндія у разі ухвалення відповідного рішення має право претендувати на членство в НАТО.

Крім того, Нііністе вказав на нинішній стан невизначеності в політиці великих держав, наслідки якого відчувають і малі країни, причому "іноді особливо саме вони".

МЗС Росії 17 грудня опублікувало російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО. Він складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, зокрема приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть уразити територію інших учасників.

Очікується, що 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників із контролю над озброєннями і української проблеми. Також Росія проведе бесіду з НАТО і з ОБСЄ 12 і 13 січня.

Теги: #фінляндія #нііністе #нато
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