Політика

09:48 31.12.2021

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

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Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році.

"Сьогодні останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у п'ятницю.

Як повідомлялося, в січні 2021 р. Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

 

Теги: #g7 #німеччина
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