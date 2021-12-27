Політика

11:48 27.12.2021

Глава партії "Слуга народу" про приєднання членів фракції до МФО "Розумна політика": Нехай здають мандат і створюють свої політбренди

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Глава партії "Слуга народу" про приєднання членів фракції до МФО "Розумна політика": Нехай здають мандат і створюють свої політбренди

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що членам їхньої фракції в парламенті, які вирішили ввійти до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", треба спочатку здати депутатські мандати та тільки після цього брати участь у створенні нових політичних брендів.

"Сподіваюся, що всі охочі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика" – ІФ): здавайте мандати й тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – заявила Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.

"Наприклад, чи проводяться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, проводяться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" в регіони та чи працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це досить серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони використовуватимуть різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.

Крім того, за її словами, можливість позбавити екс-спікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично залишається, але юридично це досить складне рішення".

"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає, - це самому здати мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", - додала Шуляк.

Теги: #слуга_народу #шуляк #розумна_політика
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