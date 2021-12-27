Політика

10:43 27.12.2021

"Слуга народу" на початку лютого почне застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів - голова партії Шуляк

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"Слуга народу" на початку лютого почне застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів - голова партії Шуляк

Політична партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили.

"Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогодні всі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують до кінця цього року, тобто, щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії", – заявила голова партії Олена Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандата, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами "на виліт".

Водночас на уточнювальне запитання про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості в 6 тис. 407 може йтися, політик зазначила, що "поки що цього ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів", але наголосила, що "навряд чи хто-небудь хотів би застосувати цей механізм в особистих цілях або для покарання когось невгодного". "Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення", – додала Шуляк.

Теги: #слуга_народу #шуляк
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