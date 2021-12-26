Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути найрізноманітнішою - Путін

Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США і НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною, відповідні пропозиції підготують військові експерти, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вона (відповідь - ІФ) може бути найрізноманітнішою. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав Путін у програмі "Москва.Кремль.Путин".

Так він відповів на запитання, якою може бути військово-технічна відповідь Росії, якщо США і НАТО "не почують нас і цього разу".

Водночас Путін заявив, що Росія буде прагнути до досягнення юридично зобов'язувального результату на цих переговорах, а до їх припинення.

Минулого тижня Росія висунула пропозиції про гарантії своєї безпеки. Йдеться про два документи-договір між РФ і США про гарантії безпеки і Угоду про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Організації Північноатлантичного договору.