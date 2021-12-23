Політика

15:44 23.12.2021

Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

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Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Звісно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б відіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть за лінією переговорів, які намічаються наразі між Росією і НАТО", - сказав Путін на великій прес-конференції.

Він зазначив, що відносини між Росією та Італією перебувають на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".

"Звісно, Італія - країна НАТО, країна Євросоюзу, але це не заважає нам працювати у тому напрямі, про який я сказав. Сподіваюся, що так і буде", - додав президент.

Путін також заявив, що переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня, і в Москві розраховують, що вони дадуть змогу країнам рухатися вперед.

"Ми готові і на майданчику ОБСЄ їх (гарантії безпеки - ІФ) обговорювати. Сподіваюся, що ця перша позитивна реакція та анонсований можливий початок роботи найближчим часом, на початку січня, він дасть змогу нам рухатися вперед", - сказав він.

Теги: #італія #путін #нато
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